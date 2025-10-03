Efsane oyuncu hayatını kaybetti

Efsane oyuncu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İngiliz komedisinin efsane ismi, "Keeping Up Appearances" dizisinin yıldızı Dame Patricia Routledge, 96 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz komedi tarihinin en sevilen isimlerinden, "Keeping Up Appearances" dizisindeki ikonik Hyacinth Bucket rolüyle tanınan usta oyuncu Dame Patricia Routledge, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini menajeri verdi.

Dame Patricia Routledge'ın menajeri, yaptığı resmi açıklamada sanatçının vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Dame Patricia Routledge'ın bu sabah etrafı sevgiyle çevrili bir şekilde uykusunda huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle doğrularız."

Açıklamada, 96 yaşında olmasına rağmen sanata ve seyirciyle buluşmaya olan tutkusunun hiç azalmadığı belirtildi. Yeni nesillerin bile onu sevilen televizyon rolleri aracılığıyla keşfetmeye devam ettiği vurgulandı.

EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

Patricia Routledge, 1990-1995 yılları arasında yayınlanan ve zirve döneminde 13 milyon izleyici çeken "Keeping Up Appearances" dizisinde canlandırdığı Hyacinth Bucket karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Bu karakter, ona En İyi Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü getirdi.

Dizi bittikten bir yıl sonra, 1996'da Britanya'nın tüm zamanların en sevilen kadın oyuncusu seçilen Routledge, aldığı çok sayıda ödülle de kariyerini taçlandırdı.

Ölüm haberinin ardından hayranlar ve meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları yayınlamaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

