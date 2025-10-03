Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!

İngiliz Girls Aloud grubunun yıldızı Cheryl, ikinci eşi Jean-Bernard Fernandez-Versini ile 2015-2016 yılları arasında kaldığı İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki malikaneyi satışa çıkardı.

Kısa süren evliliklerine ev sahipliği yapan bu lüks mülk için belirlenen fiyat 4 milyon sterlin, yani yaklaşık 224 milyon TL.

İÇİNDE YOK YOK: HAVUZ, SİNEMA, ŞARAP MAHZENİ

Tam 790 metrekare alana yayılan malikanede altı yatak odası, yüzme havuzu, sinema salonu, bar ve şarap mahzeni bulunuyor.

Malikane, emlakçı Jeremy Fine tarafından "Britanya'nın En Pahalı Evleri" adlı programda "ünlülerin gözdesi" olarak tanıtılırken, evin popülerliği şöyle vurgulandı:

"Çok sayıda büyük isim, futbolcu ve A listesi ünlü arasında süper popüler oldu. Cheryl Cole, şöhretinin zirvesindeyken burada yaşıyordu. Bu ev, gözlerden uzak konumuyla onun için inanılmaz bir sığınaktı."