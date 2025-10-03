Ünlü şarkıcı tüm konserleri iptal etti: Ağzımı açamıyorum

CMAT olarak tanınan İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Ciara Mary-Alice Thompson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İngiltere turnesindeki tüm konserleri iptal etme kararı aldığını duyurdu.

İptal kararının nedeni ise hayranlarını şaşırttı: gömülü yirmilik dişinin neden olduğu şiddetli ağrılar.

CMAT, yaşadığı durumu "Şarkı söylemek şöyle dursun, şu an ağzımı kahkaha atacak kadar bile açamıyorum." diyerek anlattı.

Bu zorunlu ara nedeniyle hayranlarından anlayış beklediğini dile getiren sanatçı, iptal kararının kariyerine kısa vadede olumsuz etki etse de, uzun vadede sağlığını korumak için doğru bir adım olduğunu vurguladı.

GERİ DÖNÜŞ SÖZÜ VERDİ

The Guardian'ın müziği için "duygusal açıdan etkili ve zekice kurgulanmış" yorumunu yaptığı ünlü sanatçı, turnenin hangi tarihlerde yeniden planlanacağının henüz kesinleşmediğini belirtti.

​​​​​​​ Ancak CMAT, sağlık sorunlarını atlattıktan sonra konserlerini telafi edeceğini ve sahnelere güçlü bir şekilde döneceğine dair hayranlarına söz verdi.