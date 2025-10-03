İpek Filiz Yazıcı boşanma eleştirilerine böyle cevap verdi

2022 yılında Roma'da evlenen ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İpek Filiz Yazıcı, boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada kendisine gelen yorumlara karşı dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Özellikle erken yaşta evlenmesi nedeniyle yapılan eleştirilere karşı sessiz kalmayan 23 yaşındaki ünlü oyuncu, bir takipçisinin yorumunu beğenerek adeta eleştirilere yanıt verdi.

Nicole Kidman'ın 19 yıllık evliliği neden bitti?

Yazıcı'nın beğendiği yorumda şu ifadeler yer aldı:

"Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok.

Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."