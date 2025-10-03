Nicole Kidman'ın 19 yıllık evliliği neden bitti?

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman (58) ve gitarist Keith Urban (57) boşanma kararı aldı. Ayrılığı TMZ duyururken, boşanma kararının perde arkasına dair bir iddia ortaya atıldı.

19 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çifte yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Keith Urban kendisine genç bir sevgili buldu ve evliliğin sonunu getirdi.

NICOLE KIDMAN ŞOKE OLDU

Kaynaklar, "tüm işaretlerin Urban’ın başka bir kadınla birlikte olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Evliliğini kurtarmak için çabalayan Nicole Kidman ise bu birlikteliği öğrendikten sonra şoke oldu ve hemen boşanma davası için gerekli işlemleri başlattı.

GENÇ SEVGİLİSİ 25 YAŞINDAKİ GİTARİSTİ Mİ?

Keith Urban'ın yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken, ünlü şarkıcının kısa süre önce verdiği bir konser görüntüsü iddiaları güçlendirdi.

Urban'ın, daha önce Nicole Kidman'a yazdığı bilinen bir şarkının sözlerini, 25 yaşındaki grup üyesi Maggie Baugh'a atıfta bulunacak şekilde değiştirmesi dikkat çekti.

Bu durum, "Urban'ın genç sevgilisi, birlikte sahne aldığı country şarkıcısı Maggie Baugh olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.