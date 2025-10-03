Nicole Kidman'ın 19 yıllık evliliği neden bitti?

Yayınlanma:
19 yıldır evli olan Nicole Kidman ve Keith Urban ayrılık kararıyla herkesi şoke etti. Evliliğin bitme sebebiyle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman (58) ve gitarist Keith Urban (57) boşanma kararı aldı. Ayrılığı TMZ duyururken, boşanma kararının perde arkasına dair bir iddia ortaya atıldı.

19 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çifte yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Keith Urban kendisine genç bir sevgili buldu ve evliliğin sonunu getirdi.

nicole-kidman-keith-urban.webp

NICOLE KIDMAN ŞOKE OLDU

Kaynaklar, "tüm işaretlerin Urban’ın başka bir kadınla birlikte olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Evliliğini kurtarmak için çabalayan Nicole Kidman ise bu birlikteliği öğrendikten sonra şoke oldu ve hemen boşanma davası için gerekli işlemleri başlattı.

nicole-kidman-keith-urban-cifti.jpg

Keremcem'in gizemli aşkı ortaya çıktı: Yüzünü gizlediği isim belli olduKeremcem'in gizemli aşkı ortaya çıktı: Yüzünü gizlediği isim belli oldu

GENÇ SEVGİLİSİ 25 YAŞINDAKİ GİTARİSTİ Mİ?

Keith Urban'ın yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken, ünlü şarkıcının kısa süre önce verdiği bir konser görüntüsü iddiaları güçlendirdi.

Urban'ın, daha önce Nicole Kidman'a yazdığı bilinen bir şarkının sözlerini, 25 yaşındaki grup üyesi Maggie Baugh'a atıfta bulunacak şekilde değiştirmesi dikkat çekti.

maggie-baugh.webp

Bu durum, "Urban'ın genç sevgilisi, birlikte sahne aldığı country şarkıcısı Maggie Baugh olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

