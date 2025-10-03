Keremcem'in gizemli aşkı ortaya çıktı: Yüzünü gizlediği isim belli oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, uzun süredir ilişkisini gözlerden ve medyadan uzak tutmayı tercih ediyordu.

Keremcem ve sevgilisi, katıldıkları bir etkinlikte yaptıkları romantik paylaşımla aşklarını sonunda ilan etti.

SEVGİLİSİ STİLİSTİ ÇIKTI

Keremcem'in yüzünü gizlediği gizemli aşkının kim olduğu sorusu da böylece yanıtını buldu. Ünlü ismin sevgilisi Sena Seçen çıktı. İkili ilişkilerini sosyal medyadan duyururken, Sena Seçen'in mesleği de dikkat çekti.

Yapılan paylaşımların ardından Sena Seçen'in aynı zamanda Keremcem'in stilisti olduğu ortaya çıktı.

KEREMCEM KİMDİR?

Gerçek adı Kerem Cem Dürük olan sanatçı, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu.

Müzik kariyerinde, 2000'li yılların başında çıkardığı albümlerle ("Eylül," "Aşk Oyunu") müzik listelerinde zirveye yerleşti. "Oyun Bitti" ve "Aşk Oyunu" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce tanındı.

Ardından oyunculuğa geçiş yaptı. Özellikle "Aşk Oyunu," "Elif," "İki Yabancı" ve "O Hayat Benim" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle adından söz ettirdi.