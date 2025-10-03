Keremcem'in gizemli aşkı ortaya çıktı: Yüzünü gizlediği isim belli oldu

Keremcem'in gizemli aşkı ortaya çıktı: Yüzünü gizlediği isim belli oldu
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğunu sosyal medya paylaşımıyla belli etti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, uzun süredir ilişkisini gözlerden ve medyadan uzak tutmayı tercih ediyordu.

Keremcem ve sevgilisi, katıldıkları bir etkinlikte yaptıkları romantik paylaşımla aşklarını sonunda ilan etti.

SEVGİLİSİ STİLİSTİ ÇIKTI

Keremcem'in yüzünü gizlediği gizemli aşkının kim olduğu sorusu da böylece yanıtını buldu. Ünlü ismin sevgilisi Sena Seçen çıktı. İkili ilişkilerini sosyal medyadan duyururken, Sena Seçen'in mesleği de dikkat çekti.

Yapılan paylaşımların ardından Sena Seçen'in aynı zamanda Keremcem'in stilisti olduğu ortaya çıktı.

keremcem-sena-secen.webp

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşandıMelek Mosso ile Serkan Sağdıç boşandı

KEREMCEM KİMDİR?

Gerçek adı Kerem Cem Dürük olan sanatçı, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu.

Müzik kariyerinde, 2000'li yılların başında çıkardığı albümlerle ("Eylül," "Aşk Oyunu") müzik listelerinde zirveye yerleşti. "Oyun Bitti" ve "Aşk Oyunu" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce tanındı.

keremcem.webp

Ardından oyunculuğa geçiş yaptı. Özellikle "Aşk Oyunu," "Elif," "İki Yabancı" ve "O Hayat Benim" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle adından söz ettirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Magazin
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi