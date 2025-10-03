Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi

Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi
Yayınlanma:
İş insanı Murat Özdemir ile evliliğini noktalayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından imajını değiştirdi.

Dördüncü kez nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile bir yıl süren evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez de boşanma sonrası yaptığı hareketle gündem oldu.

Ünlü şarkıcı imajında değişikliğe gitti.

ebru-gundes-murat-ozdemir.webp

İpek Filiz Yazıcı boşanma eleştirilerine böyle cevap verdiİpek Filiz Yazıcı boşanma eleştirilerine böyle cevap verdi

"RESMEN GENÇLEŞTİ" YORUMLARI YAPILDI

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç stilini değiştirdiğini takipçilerine gösterdi. Ünlü şarkıcının paylaşımına "resmen gençleşti" şeklinde yorumlar yağarken, fotoğraf binlerce beğeni de aldı.

ebru-gundes-imaj.png

Nicole Kidman'ın 19 yıllık evliliği neden bitti?Nicole Kidman'ın 19 yıllık evliliği neden bitti?

4. kez boşanan Gündeş, evliliğini sonlandırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim."

Murat Özdemir, geçtiğimiz aylarda, silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Magazin
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu