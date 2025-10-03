Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi

Dördüncü kez nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile bir yıl süren evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez de boşanma sonrası yaptığı hareketle gündem oldu.

Ünlü şarkıcı imajında değişikliğe gitti.

"RESMEN GENÇLEŞTİ" YORUMLARI YAPILDI

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç stilini değiştirdiğini takipçilerine gösterdi. Ünlü şarkıcının paylaşımına "resmen gençleşti" şeklinde yorumlar yağarken, fotoğraf binlerce beğeni de aldı.

4. kez boşanan Gündeş, evliliğini sonlandırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim."

Murat Özdemir, geçtiğimiz aylarda, silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.