Kral Kaybederse'ye veda etti

Yayınlanma:
Kral Kaybederse dizisinin senaryo ekibinde bir ayrılık yaşandı. Seda Altaylı Turgutlu ekibe veda etti.

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisinin senaryo ekibinde ayrılık yaşandı. Diziyi bu sezon Ertan Kurtulan'dan devralan yazar Seda Altaylı Turgutlu, projeye veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın yönettiği dizinin senaryosunu bundan sonra Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazmaya devam edecek.

new-project-2025-10-05t110543-515.jpg

Veliaht'a flaş transfer! Onun için geliyorVeliaht'a flaş transfer! Onun için geliyor

GÖKÇE BAHADIR'IN GERİ SAYIMI BAŞLADI

Gökçe Bahadır’ın 8 bölümlük anlaşma imzaladığı dizinin Salı günü 21. Bölümü yayınlanacak.

Ayrılan yazar Seda Altaylı Turgutlu'ya ise Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” için teklif götürüldüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

kral-kaybederse-gokce-bahadir.jpg

Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

