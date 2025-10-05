Kral Kaybederse'ye veda etti

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisinin senaryo ekibinde ayrılık yaşandı. Diziyi bu sezon Ertan Kurtulan'dan devralan yazar Seda Altaylı Turgutlu, projeye veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın yönettiği dizinin senaryosunu bundan sonra Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazmaya devam edecek.

Gökçe Bahadır’ın 8 bölümlük anlaşma imzaladığı dizinin Salı günü 21. Bölümü yayınlanacak.

Ayrılan yazar Seda Altaylı Turgutlu'ya ise Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” için teklif götürüldüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

