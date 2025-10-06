Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı

Yayınlanma:
Yaz sezonunu Balıkesir'de geçiren Hülya Avşar, İstanbul'a döner dönmez imaj değişikliğine imza attı.

Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı.

Kış sezonuna hazırlık yapan Avşar, hayranlarını şaşırtan bir imaj değişikliğine imza attı.

hulya-avsar-tarz.png

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan ünlü sanatçı, yeni tarzını takipçileriyle paylaşarak yeniden gündeme geldi.

Avşar, uzun ve açık renkli saçlarını kestirip koyu tonlarda kısa bir kesim tercih ederek bambaşka bir havaya büründü.

hulya-avsar.jpg

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı bu dikkat çekici değişim, kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Avşar'ın yeni tarzına sosyal medyada binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

560423871-18534483439057537-8525314771811226631-n.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

