Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı

Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı.

Kış sezonuna hazırlık yapan Avşar, hayranlarını şaşırtan bir imaj değişikliğine imza attı.

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan ünlü sanatçı, yeni tarzını takipçileriyle paylaşarak yeniden gündeme geldi.

Avşar, uzun ve açık renkli saçlarını kestirip koyu tonlarda kısa bir kesim tercih ederek bambaşka bir havaya büründü.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı bu dikkat çekici değişim, kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Avşar'ın yeni tarzına sosyal medyada binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

