Kızılcık Şerbeti'ne "Yasemin" geliyor: Herkesi şoke eden büyük bir olay yaşanacak

Dördüncü sezonuyla Cuma akşamları ekrana gelmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'ne, diziden ayrılan Selin Türkmen geri dönüyor. Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen'in dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter daha dahil olacak.

Önceki sezon finalinde diziden ayrılan Çimen'in sürpriz dönüşü, Arslan ailesini sevince boğacak.

ALEYNA BOZOK KADROYA KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çimen'in geri dönüşüyle birlikte, diziye yeni bir karakter daha katılıyor: Yasemin. Yasemin'i, genç oyuncu Aleyna Bozok canlandıracak.

109. bölümde diziye dahil olacak olan Yasemin, Çimen ile arkadaş olacak ve kısa sürede Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Ancak aynı bölümde, Yasemin'in gelişiyle birlikte aile fertlerini derinden sarsacak ve herkesi şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak.

