Sendika başkanı "Gerekeni yaptık" dedi: Lvbel C5 konseri iptal edildi

Ünlü rapçi Lvbel C5'in Kahramanmaraş'ta vereceği konser; Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikasının (Mil-Diyanet Sen) müracaatıyla iptal edildi.

Asıl adı Süleyman Burak Bodur olan rapçinin konserinin iptal edildiğini duyuran Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sendika olarak gerekeni yaptıklarını ifade etti.

"SENDİKA OLARAK GEREKENİ YAPTIK"

Lvbel C5'in vereceği konserin toplumsal değerlere aykırı olduğunu savunan Gül, sosyal medya hesabından iptale ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Lvbel C5 Kahramanmaraş konseri iptal edildi. Mil-Diyanet Sen Kahramanmaraş Temsilciliğimizin kararlı duruşu sonuç verdi. Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan etkinliklere karşı sessiz kalmadık, gerekeni yaptık. Yapılan müracaat sonrası söz konusu konser iptal edildi. Kimse bu milletin inancını, ahlakını yok sayarak sahne alamaz. Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır."

Öte yandan sanatçıdan konser iptaline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

— Celaleddin Gül (@celaleddin_gul) April 16, 2026

AKP’li İbiş’ten tepki çeken konser tehdidi: Biz sizi daha çok zıplatacağız’

AKP'Lİ İBİŞ TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde seyircilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına eşlik eden Lvbel C5'in konser görüntülerini paylaşan AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, skandal ifadelerde bulunmuştu.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız" notunu düşmüştü.