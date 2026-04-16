Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"

2000-2005 yılları arasında yayınlanan Monarch of the Glen'deki Golly Mackenzie rolüyle tanınan İskoç oyuncu Alexander Morton’un 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Dizinin yedi sezonunda da yer alan Morton, yapımın en uzun soluklu oyuncularından biriydi.

Sandy lakabıyla da bilinen ünlü oyuncunun ölümünün ardından sevenleri ve meslektaşları taziye mesajları paylaştı.

"KALBİMDE HEP YAŞAYACAK"

Morton ile Looking After Jo-Jo mini dizisinde birlikte rol alan Robert Carlyle, onu "Büyük Sandy Morton’un vefatını duymak çok üzücü. O sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda tanıdığım en nazik insanlardan biriydi. Yıllar boyunca onunla çalışmak benim için bir okul gibiydi. Doğal oyunculuk tarzı eşsizdi. Onu izlerken oyunculuk yaptığını unuturdunuz. Ondan çok şey öğrendim, ona çok şey borçluyum. Kalbimde hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"BİR DEVİR KAPANDI" DEDİ

Still Game dizisinde Boaby karakteriyle tanınan Gavin Mitchell ise haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Mitchell, Morton için "Bir devir kapandı. Hem insan hem de oyuncu olarak bir devdi. Bana çok şey öğretti; sıcak, bilge, destekleyici ve son derece yetenekliydi" dedi.

Mitchell ayrıca Morton ile yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Elvis Presley hakkında yaptığı bir şakanın ardından Morton’un onu evine götürerek rock’n roll efsanesinin hayatı hakkında kapsamlı bir ders verdiğini anlattı.

Bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu belirten oyuncu, Morton’un müzikten tarihe, siyasetten radyoya kadar pek çok alana ilgi duyduğunu ve her zaman merakını koruduğunu ifade etti.