Milyonluk bölüm maliyetleri Türk dizilerini vurdu! İlk final kararı geldi

Son dönemde dizi sektöründe yaşanan maliyet artışının ardından kanal yönetimleri, bir bölüm maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine yükselmesi nedeniyle önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edebileceğini belirtmiş, bölüm başı maliyetlerin 15–18 milyon TL bandına çekilmesi istemişti.

Birçok yapım şirketi yüksek ücret alan oyunculardan ücretlerinde indirim talep ederken, yeni sezon gelmeden bir dizi için final kararı alındı.

32 MİLYON BÜTÇELİ DİZİ TUTUNAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında gelen Delikanlı dizisi için final kararı alındı.

Başrollerinde Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci'yi buluşturan dizinin reytinglerde aldığı kötü sonuçların ardından ekran ömrü bitti.

Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği ve şu anda 6. bölümü çekilen dizinin 7. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Mert Ramazan Demir'in bölüm başı 2.5 milyon TL, Melis Sezen'in ise 1.5 milyon TL aldığı öne sürülüyordu.