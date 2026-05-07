Milyonluk bölüm maliyetleri Türk dizilerini vurdu! İlk final kararı geldi

Milyonluk bölüm maliyetleri Türk dizilerini vurdu! İlk final kararı geldi
Yayınlanma:
Dizi sektöründe artan maliyet krizi etkisini göstermeye başladı. Bölüm başı maliyetlerin 30 milyon TL seviyelerine yükselmesi sonrası ilk final kararı Delikanlı için geldi.

Son dönemde dizi sektöründe yaşanan maliyet artışının ardından kanal yönetimleri, bir bölüm maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine yükselmesi nedeniyle önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edebileceğini belirtmiş, bölüm başı maliyetlerin 15–18 milyon TL bandına çekilmesi istemişti.

Birçok yapım şirketi yüksek ücret alan oyunculardan ücretlerinde indirim talep ederken, yeni sezon gelmeden bir dizi için final kararı alındı.

32 MİLYON BÜTÇELİ DİZİ TUTUNAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında gelen Delikanlı dizisi için final kararı alındı.

mert.webp

Türk pop müziğinin acı kaybı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu cenazedeTürk pop müziğinin acı kaybı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu cenazede

Başrollerinde Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci'yi buluşturan dizinin reytinglerde aldığı kötü sonuçların ardından ekran ömrü bitti.

Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği ve şu anda 6. bölümü çekilen dizinin 7. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Mert Ramazan Demir'in bölüm başı 2.5 milyon TL, Melis Sezen'in ise 1.5 milyon TL aldığı öne sürülüyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Magazin
Türk pop müziğinin acı kaybı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu cenazede
Türk pop müziğinin acı kaybı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu cenazede
Kalbi duran Oktay Çubuk’tan yeni paylaşım!
Kalbi duran Oktay Çubuk’tan yeni paylaşım!