18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Ünlü oyuncu soyadını bırakmadı

Ünlü oyuncu Bihter Dinçel ile sahne tasarımcısı Barış Dinçel’in 18 yıllık evliliği resmen sona erdi. 2008 yılında hayatlarını birleştiren ve 15 yaşında Yağmur Ali adında bir çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava, yaklaşık 10 dakika sürdü. Duruşmaya Bihter Dinçel, avukatları ve Barış Dinçel katıldı. Mahkeme, tarafların sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin evliliklerini sürdürme ihtimalinin kalmadığı vurgulandı. Dilekçede, tarafların maddi konular başta olmak üzere tüm detaylarda uzlaştığı ve boşanma kararının karşılıklı olarak alındığı ifade edildi.

Sabri Sarıoğlu şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu!

25 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocuklarının velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca baba Barış Dinçel’in çocuk için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

Boşanmanın ardından dikkat çeken bir diğer detay ise Bihter Dinçel’in soyadı tercihi oldu. Mahkeme, oyuncunun “Dinçel” soyadını kullanmaya devam etmesine, protokoldeki hükümlerin aynen uygulanmasına karar verdi.