Sabri Sarıoğlu şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu!

Sabri Sarıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski futbolcu sessizliğini bozarak ilk kez konuştu.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Lara Aslan isimli bir kadın, Sarıoğlu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. 4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var.

Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı."

Söz konusu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

İddiaların ardından Sabri Sarıoğlu, Habertürk’e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

O İDDİAYI YALANLAMIŞTI

İlk olarak geçtiğimiz yıl ortaya atılan iddialarda, Sabri Sarıoğlu'nun, eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı öne sürülmüştü. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde bir kriz çıktığı iddia edilmişti.

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok" demişti.