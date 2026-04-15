AKP’li İbiş’ten tepki çeken konser tehdidi: Biz sizi daha çok zıplatacağız’

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, bir rapçinin konser görüntülerini paylaşarak “Biz, sizi daha çok zıplatacağız” dedi. AKP’li Şamil Tayyar ise “Bir nevi, AK Parti nesli, Asım’ın nesli değil. Bir de bu taraftan bakmak gerekmez mi” yorumunu yaptı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, ünlü rapçi Lvbel C5’in konserinden “zıplamayan Tayyipçi” sloganlarının atıldığı ve rapçinin de ‘zıplamayan kalmasın’ dediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İBİŞ: “SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ”

AKP’li İbiş, paylaşımına “Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız” notunu düştü. İbiş’in paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

ekran-resmi-2026-04-15-05-54-15.png

ŞAMİL TAYYAR: “BİR DE BU TARAFTAN BAKMAK GEREKMEZ Mİ”

AKP’li Şamil Tayyar ise videodaki durumu parti adına bir öz eleştiri fırsatı olarak değerlendirdi.

676ef52e-733d-4743-9b96-dd23a9867362.jpeg

Tayyar konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Bu rapçi genç 2001 doğumlu, AK Parti’yle yaşıt. Muhtemeldir, konserdeki gençler de üç aşağı beş yukarı aynı yaştalar. Bir nevi, AK Parti nesli, Asım’ın nesli değil. Bir de bu taraftan bakmak gerekmez mi? Payımıza düşeni almak için.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

