Hastanede 2 bebeğin öldüğü olaya takipsizlik kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos 2024’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi koridorunda meydana gelen olaya ilişkin takipsizlik kararı verdi. Olayda, sıcak su borusunun patlaması sonucu biriken sıcak su nedeniyle asma tavan çökmüş, kuvözde bulunan bebekler tahliye edilmişti.

SORUŞTURMA VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Savcılık kararında, olay yeri tespit tutanağına yer verilerek, koridor üstünden geçen sıcak su boru hattının plastik malzemeden imal edildiği ve patlamasına bağlı olarak alçıpan tavanın çöktüğü anlatıldı. Bilirkişi raporunda ise, “sıcak su borusundan daha önce de su sızdığı ifade edildiği halde tesisatta onarım yapılmadığı” belirtildi. Raporda ayrıca, bağlantı noktasında ısının yeterli olmadığı için gerekli yapışmanın oluşmadığı ve zamanla sıcak suyun basıncına maruz kalmasıyla sızıntı ve yerinden çıkma meydana geldiği bildirildi.

KUSUR TESPİTİ

Raporda, olayın gelişmesinde tesisatı hatalı yapan yüklenici personelinin özensiz çalışması nedeniyle kusurlu olduğu, ayrıca sistemin işletilmesi sırasında gerekli kontrol ve onarımı yapmayan hastanenin teknik personelinin yetkilisinin de kusurlu olduğu ifade edildi.

BEBEKLERİN ÖLÜM NEDENİ VE TAKİPSİZLİK KARARI

Kararda, bebek Şentürk’ün dış muayenesinde sıcak su yanığı ve travmatik değişim görülmediği, iç muayenede kafatası kırığı, iç organ yaralanması gibi bulgulara rastlanmadığı aktarıldı. Otopsi sonuçlarına göre, bebeğin ölümünün “erken doğuma bağlı solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonu ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği” vurgulandı. Diğer bebek U.E.Ç. için de benzer gerekçelerle ölümünün “erken doğuma bağlı solunum yetmezliği, gelişim geriliği, böbrek yetmezliği ve bu nedenle yapılan diyaliz kateter girişimi ile gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği” belirtildi.

Savcılık, tüm bu gerekçelerle raporlarda üçüncü kişilere yönelik bir kusur bulunmadığından, bebeklerin ölümünün doğal yollarla gerçekleştiğinden ve soruşturmaya devam etmeyi gerektirir somut bir delil olmadığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

