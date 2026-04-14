Tutuklanan Elif Karaaslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Elif Karaaslan’ın ifadesi ortaya çıktı
“Müstehcenlik” suçundan tutuklanan Elif Karaarslan, ifadesinde abonelik sistemi üzerinden yaptığı paylaşımların müstehcenlik içermediğini öne sürerek, “Burada en fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir” dedi. Karaarslan, uyuşturucu kullanmadığını ve ev partilerine katılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

“Ben üzerime atılı suçlamaları anladım. Ben önceden TFF'ye bağlı olarak hakemlik yapmaktaydım. Fakat şuan resmi olarak bağım yoktur. Hakemlikten men edildikten sonra AİHM'e dava açtım. Davamın neticesinde hakemliğe döneceğimi düşünüyorum” diyen Karaarslan, Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ve abonelik sistemini 2024 yılında aktif ettiğini belirtti.

“PAYLAŞIMLAR MÜSTEHCENLİK İÇERMİYOR”

Karaarslan ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu bağlamda bana abone olan şahıslara kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Fakat söz konusu paylaşımlar kesinlikle müstehcenlik içermemektedir. Zaten Instagram, OnlyFans gibi bir paylaşımları kesinlikle kabul etmez. Şahsın tamamen çıplak olduğu içerikler Instagram’da paylaşılmaz. Burada en fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Bu bağlamda yapılan paylaşımların kastı müstehcenlik değildir. Belirttiğim gibi zaten söz konusu sistem rızaya dayalıdır”

UYUŞTURUCU KULLANMADIM, EV PARTİLERİNE KATILMADIM”

Sporcu kökenli olduğunu vurgulayan Karaarslan, “Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur. Ben cep telefonumun şifrelerini şirketlerime ait bilgilerimin ve özel ailevi resimlerimin olması nedeniyle vermek istemiyorum. Sonuç olarak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı. Hakimlik, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan’ın tutuklanmasına karar vermişti. Karaarslan, “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanan isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

