Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulübü yöneticisi Ayşe Tarım ve Bahadır Gürceer hakkında iddianame düzenlendi.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, Ayşe Tarım’ın iddianamesi 45. Asliye, Bahadır Gürcüer’in ki ise 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 Ocak günü gece kulübü yöneticisi Ayşe Tarım, gece kulübü işletmecisi Burak Fahri Yön, eski televizyon sunucusu Nilüfer Batur Tokgöz, sunucu-oyuncu Selen Görgüzel ile Ceren Alper ve Ayşe Sağlam’ın emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında da adli kontrol kararı verilirken Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanmıştı.

4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.