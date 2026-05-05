Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Gaziantep Küsget mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, sabahın erken saatlerinde Çevreyolu Küsget mevkisinde meydana geldi. D.T. yönetimindeki 27 S 4972 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araç sürücüsü D.T. ile birlikte serviste bulunan 15 işçinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere nakledildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)