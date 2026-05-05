Aydın'da sahte bal ve zeytinyağı satan firmanın sahibine 1,8 milyon lira ceza

Aydın Sultanhisar'da bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan tağşiş bal, zeytin ve sahte zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. Depo sahibine 1,8 milyon TL rekor ceza kesildi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde emniyet ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan büyük miktarda tağşiş gıda ürünü ele geçirildi. Depo sahibine, ele geçirilen ürünlerin değerinden daha fazla idari para cezası kesildi.

DEPODA SAHTE ÜRÜN İHBARI

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahte ve tağşiş edilmiş ürünlerin saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde belirlenen depoya düzenlenen baskında, gıda güvenliğini tehdit eden çok sayıda ürün ve ekipman bulundu.

TENEKE TENEKE SAHTE ZEYTİNYAĞI HAZIRLIĞI

Depoda yapılan detaylı aramalarda; tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılmak üzere hazır bekletilen 7 bin 421 boş teneke, 102 kilogram tağşiş bal ve 40 kilogram zeytin ele geçirildi. El konulan ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

CEZASI ÜRÜN DEĞERİNİ AŞTI

Operasyonun ardından depo sahibi B.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. B.K.'ye, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. El konulan ürünlerin imha edileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

