Tarım Bakanı SKT'si geçen gıdalara hoşgörülü yaklaştı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin verilen soru önergesine verdiği yanıt tartışma yarattı. Yumaklı, "Tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda; güvenilir olması, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşulu ile piyasada bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş olan ürünlerin satılmasına ilişkin verilen bir soru önergesine skandal bir yanıt verdi.

Yumaklı, TETT’nin ürünün son tüketim tarihi anlamına gelmediğini ifade ederek belirli koşullar altında söz konusu ürünlerin piyasada bulunabileceğini söyledi.

MUHALEFET SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ!

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle, daha ucuz gıdalara ulaşmak isteyen yurttaşların, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş ürünlere yönelmesi üzerine muhalefet milletvekilleri, söz konusu ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi talep etmişti.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM MU?”

Bu kapsamda DEVA Partili Hasan Karal, İbrahim Yumaklının yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, “TETT’si geçmiş ürünlerin satıldığı marketlerde vatandaşların ‘en az riskli olanı seçmek zorunda kalması’ bakanlığınızca halk sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum olarak mı değerlendirilmektedir?” sorusunu yöneltmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

