Tarım arazilerini hobi bahçesi adı altında yapılaşmaya açan düzenleme, AKP içinde yeni bir gerilim başlığına dönüştü. Nefes yazarı Nuray Babacan’ın kulisine göre partide bir kanat “bağ evleri kalsın, villalar yıkılsın” görüşünü savunurken, seçim öncesi hiçbir yapıya dokunulmayacağı beklentisi güçleniyor. Halihazrda yapılmış olanların da yıkılmaması için de görüş var. Bakan Yumaklı ve AKP Ankara Vekili Osman Gökçek'in karşı karşıya olduğu öğrenildi. AKP'de iki kesim karşı karşıya.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerine yönelik düzenlemesi, AKP içinde tartışma yaratmayı sürdürüyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, partide son haftalarda bu başlıkta peş peşe toplantılar yapıldığını yazdı.

AKP'de hobi bahçeleri krizi sürüyor: Tartışmanın odağındaki villalar görüntülendi

Babacan’ın aktardığına göre AKP içinde bir grup, tartışmalı yapıların “hobi bahçesi” değil, “hobi villaları” olduğunu savunuyor. Yeni teklifin arkasında duran bu grup, tarım arazilerindeki yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Partide yapılan son değerlendirmelerde “Bağ evi olanlar kalsın, villaları yıkalım” görüşünün ağırlık kazandığı ifade edildi. Ancak düzenlemenin seçime giderken uygulanmayacağını düşünenlerin sayısı da az değil.

İBRAHİM YUMAKLI VE GÖKÇEK KARŞI KARŞIYA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın düzenleme için “Bir kez daha değerlendirin” dediği belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın parti kurmaylarına düzenlemenin gerekçelerini anlatmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

AKP Genel Merkezi’nde de yapılan toplantılarda yasanın mevcut hâliyle geçmesi yönündeki görüşün güçlendiği belirtildi. Buna karşılık Osman Gökçek ve ona yakın isimlerin düzenlemeye karşı kulis yaptığı öne sürüldü.

Daha önce AKP MKYK’sında da konu tartışma yaratmıştı. İddiaya göre Bakan Yumaklı, Osman Gökçek’e “Doğru konuşmuyorsun Osman, ben de pazara gidiyorum, vatandaşlar hobi bahçelerinden şikayetçi” demişti. Yumaklı’nın ayrıca “Konuşturmayın beni... Akyurt’a neredeyse yerleşmişler. O yüzden bu kadar çabalıyor” ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü. Gökçek’in ise “Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez” diyerek düzenlemeye itiraz ettiği iddia edilmişti.

DÜZENLEMENİN İKİ BAŞLIĞI

Düzenlemenin iki ana başlığı bulunuyor. Buna göre yeni hobi bahçesi kooperatiflerinin kurulmasına izin verilmeyecek. Bu yapılara elektrik, su ve altyapı götüren belediyelere de ceza uygulanacak.

HOBİ BAHÇESİ AFFI MI GELİYOR?

Asıl tartışma ise mevcut yapıların akıbetinde yoğunlaşıyor. Çünkü tarım arazilerindeki küçük bağ evleri ile villa niteliğindeki yapıların aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda parti içinde farklı görüşler var.

Toplantılarda, hobi bahçelerinin ikiye ayrılması önerisi kabul gördü. Bu öneriye göre bağ evleri korunacak, villa niteliğindeki yapılar ise yıkılacak. Ancak Babacan’a göre AKP içinde baskın görüş, seçim öncesinde mevcut yapıların hiçbirine dokunulmayacağı yönünde.

Bu durumda, bundan sonra yeni yapılaşmanın engellenmesiyle yetinilmesi gündeme gelebilir. Bu da tarım arazilerini hobi bahçesine ve villaya çevirenler için fiilî bir af anlamına gelebilir.

Babacan şunları yazdı:

"Yasanın iki önemli başlığı olduğunu daha önceki yazılarda söylemiştik. Yeni kooperatifler kurulmasına izin verilmeyecek. Bu yapılara, elektrik, su bağlayan, alt yapı götüren belediyelere ceza kesilecek. Ancak işin önemli kısmı, bağ evi yerine yapılan villalar yıkılacak mı? Çünkü, tartışma bundan kaynaklanıyor. “Hobi bahçelerini ikiye ayıralım, bağ evleri dursun, villaları yıkalım’ önerisi toplantılara katılanlar tarafından kabul gördü. Ama egemen görüş, seçime giderayak hiçbirinin yıkılmayacağı yönünde. Bundan sonrakilere izin verilmemesi üzerinden gidiliyor. Tarım arazilerini yok edenler bir nevi affedilecek! İşin ilginci, yapılan bu talanı anlatan ve rahatsızlık duyanlar da AKP’li. Talanın sürmesi için kulis yapanlar da AKP’li. Egemen olan anlayışa bakınca kimin kazacağı belli gibi!"

2020 YASASI VARDI YIKILMADI

Toplantılarda en çok tartışılan başlıklardan biri de 2020’de çıkarılan yasaya rağmen neden yıkım yapılmadığı oldu.

Babacan’ın yazısına göre bu soruya verilen yanıt şöyle oldu: “Valilere görev verildi, yıkım ihalesine giren firma olmamış…”

Bu yanıt, düzenlemenin neden uygulanmadığına ilişkin tartışmaları daha da büyüttü. Çünkü aradan geçen beş yılda hobi bahçelerinin sayısının üç katına çıktığı belirtiliyor.

ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞIYOR

Tartışmanın yalnızca imar ve yapılaşma boyutu bulunmuyor. Büyük şehirlere yakın tarım arazilerinin yok edilmesi, gıda güvenliği ve iklim krizi açısından da risk yaratıyor.

Tarım alanlarının azalması, ürünlerin daha uzak kentlerden taşınması anlamına geliyor. Bu da nakliye maliyetlerini artırıyor ve ürün fiyatlarına yansıyor.

Trakya’daki tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, İstanbul’a daha uzak bölgelerden ürün gelmesi sonucunu doğuruyor. Ankara çevresindeki tarlaların azalması da başkentin sebze ve meyvede daha uzak illere bağımlı hâle gelmesine yol açıyor.

Konunun bir diğer boyutu ise çiftçinin üretimden kopması. Artan üretim maliyetleri ve hasat döneminde ürünün aracılar tarafından düşük fiyata alınması, çiftçiyi tarlasını bölerek satmaya yöneltiyor.

Bu tablo, tarım arazilerinin hızla el değiştirmesine ve tarım dışı kullanıma açılmasına neden oluyor. Çiftçi açısından kısa vadede tarlayı parçalayıp satmak, üretime devam etmekten daha cazip hâle geliyor.