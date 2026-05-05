Yağışlar barajları doldurdu: Rezervler yüzlerce güne ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 1 Ekim 2025 ile 4 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan su yılı verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde kümülatif yağışlarda yaşanan rekor artış, barajlardaki su seviyelerini son yılların en yüksek noktasına taşıdı.

UZUN YILLAR ORTALAMASI AŞILDI

Türkiye genelinde yağış rejimi, hem uzun yıllar ortalamasını hem de geçtiğimiz yılı geride bıraktı. Yağışlar, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 32,1 oranında artış gösterirken, kurak geçen geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 72,3 gibi çarpıcı bir yükseliş kaydetti.

BARAJLARDAKİ AKTİF SU MİKTARI 67 MİLYAR METREKÜPE DAYANDI

Yağışların bereketi baraj rezervlerine de doğrudan yansıdı. Geçen yıl 4 Mayıs tarihinde 49,7 milyar metreküp olan barajlardaki toplam aktif su miktarı, bu yıl aynı tarihte 67,1 milyar metreküpe ulaştı. Toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 70,9 olarak ölçüldü.

İÇME SUYU BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 66,5’E ÇIKTI

Şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da tablo yüzleri güldürdü. İçme suyu amaçlı barajlardaki doluluk oranı yüzde 66,5 seviyesine çıkarken, bu barajlardaki aktif su miktarının 14,9 milyar metreküp olduğu bildirildi.

Bu verilerle birlikte, 2026 yaz dönemi öncesinde su arzı noktasında güvenli bir seviyeye ulaşıldı.

Bodrum'da barajlar doldu: Bu yıl susuzluk yok

6 büyük ilin içme suyu barajlarındaki doluluk oranları şu şekilde:

BÜYÜKŞEHİRLERİN SU REZERVİ YÜZLERCE GÜNE ULAŞTI

Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranlarının artmasıyla birlikte şehirlerin içme suyu rezervlerinde sevindirici bir tablo ortaya çıktı. Yapılan son ölçümlere göre Muğla 641 güne varan rezerviyle en yüksek su miktarına sahip iller arasında başı çekerken, İzmir'de barajlardaki suyun 587 güne kadar yetebileceği öngörülüyor.

Bursa'da 371, Başkent Ankara'da ise 489 günlük içme suyu rezervi bulunduğu saptandı. İstanbul'da bu sürenin 246 gün olarak hesaplandığı verilerde, Antalya'daki mevcut suyun 240 güne kadar yeterli olması bekleniyor.

Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 70,2 seviyesine çıkarken, enerji üretimi amaçlı barajlarda ise yüzde 73’e ulaştı. (DHA)

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Yağışlar Ankara barajlarına yaradı: Geçen yılla aradaki fark şaşırttı

İstanbul barajları yağışa rağmen suya aç!

Uzman açıkladı: İzmir yağışa doydu, 30 yıldır böylesini görmedim!