7 aylık hamileyken evi terk eden kadının karnındaki çocuğunu arıyor

Bursa’da 7 aylık hamileyken evi terk eden eşinden 5 aydır haber alamayan Halil İbrahim Bağcı, doğmuş olması gereken bebeğine DNA testi yaptırmak için ulaşmaya çalışıyor.

"BABAMA GİDİYORUM" DİYEREK ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Halil İbrahim Bağcı ve S.M., yaklaşık 2 yıl önce tanışarak birlikte yaşamaya başladı. S.M. 7 aylık hamileyken, 12 Aralık 2025 tarihinde "Babama gideceğim" diyerek evden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Eşinin babasının yanına da gitmediğini öğrenen Bağcı, o günden beri bebeğinin izini sürüyor.

"KENDİ DEDEKTİFLİĞİMİ KENDİM YAPTIM"

Eşinin hareketlerinden şüphelendiği için 4 ay boyunca durumu takip ettiğini belirten Bağcı, aldatıldığını öne sürdü. 5 aydır işe gitmeden bu konuyu araştırdığını söyleyen Bağcı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kendi dedektifliğimi kendim yaptım ve aldatıldığımı öğrendim. Görüştüğü insanları ve tüm detayları yakaladım. Bir insana belgesiz ithamda bulunulmaz, ben bu belgeleri elde etmek için aylarca uğraştım."

TEK İSTEDİĞİ BİYOLOJİK TEST

Şubat ayında doğmuş olması gereken bebeğin kendisinden olup olmadığını öğrenmek istediğini vurgulayan Bağcı, önceliğinin eşini bulmak değil, babalık bağını netleştirmek olduğunu ifade etti:

"Böyle bir insanı kimse istemez. Benim tek bir beklentim var: Biyolojik test. Kaybolan eşimi değil, karnındaki çocuğumu arıyorum. Eğer çocuk benimse ona sonuna kadar sahip çıkmak istiyorum."

Kendi imkanlarıyla yürüttüğü araştırmalardan sonuç alamayan Bağcı, gerekirse bir ömür boyu bu mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi. (DHA)