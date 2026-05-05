Adana’da korkunç olay! İş yerinde silahlı saldırıya uğradı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, kimliği belirlemeyen bir kişi, otomobille gittiği pasajın içine girdi. Daha sonra avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban’a arkasından yaklaşan kişi, tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlarla başından ve sırtından vurulan Alban, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli şahıs ise geldiği otomobiliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nizamettin Alban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alban'ın hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)