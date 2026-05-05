Bolu'da hafriyat kamyonu devrildi: Kabin içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti

Bolu’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayarak devrilmesi sonucu 59 yaşındaki şoför İsmail Gezen yaşamını yitirdi.

Bolu Rüzgarlar köyü mevkisinde virajda devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun şoförü İsmail Gezen, kabinde sıkışarak hayatını kaybetti.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, sabah saatlerinde Rüzgarlar köyü mevkisinde gerçekleşti. Kum ocağından yüklediği malzemeyle D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan İsmail Gezen idaresindeki 14 EU 919 plakalı kamyon, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kamyonun yan yatmasıyla kabin içerisinde sıkışan Gezen'i gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, ağır yaralanan sürücü İsmail Gezen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, Gezen’in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şoförün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

