10 yaşındaki çocuktan 92 suç kaydı çıktı! 93'üncü suçunu AVM'de işledi

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bebek arabasından çanta çalan şüpheli polis ekiplerince taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli D.T.'nin henüz 10 yaşında olduğu ve emniyet kayıtlarında 'Hırsızlık' suçundan 92 ayrı dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

sariyerde-avmde-canta-calan-10-yasinda-1293564-384806.jpg

KAMERALAR İNCELENDİ, TAKSİYLE KAÇIŞ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

sariyerde-avmde-canta-calan-10-yasinda-1293563-384806.jpg

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

13 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki adamı katletti! Bu yaşta 9 suç kaydı vardı13 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki adamı katletti! Bu yaşta 9 suç kaydı vardı

Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen 10 yaşındaki D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.

sariyerde-avmde-canta-calan-10-yasinda-1293567-384806.jpg

EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, ele geçirilen eşyalar sahibine teslim edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı