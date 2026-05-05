10 yaşındaki çocuktan 92 suç kaydı çıktı! 93'üncü suçunu AVM'de işledi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

KAMERALAR İNCELENDİ, TAKSİYLE KAÇIŞ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen 10 yaşındaki D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.

EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, ele geçirilen eşyalar sahibine teslim edildi. (DHA)