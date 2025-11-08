13 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki adamı katletti! Bu yaşta 9 suç kaydı vardı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki bir çocuk, tartışma sonrası tabanca ile ateş açarak 60 yaşındaki kişiyi öldürdü,

Olay 3 Kasım'da mahallede yapılan bir düğün sırasında meydana geldi.

İddiaya göre düğüne gelen çocuk, taşkınlık yaptığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir çocukla tartıştı ve onu darbetti.

O sırada orada bulunan 60 yaşındaki Servet Macit, torununa saldıran çocuğu uyardıktan sonra olay yerinden uzaklaşmak istedi.

13 yaşındaki çocuk, belindeki tabancayı çıkararak Macit ve torununa ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Servet Macit hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan torunu tedavi altına alındı. Mermilerden biri sokaktaki bir iş yerine de isabet etti.

DOKUZ SUÇ KAYDI

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; saldırgan çocuk olayın ardından kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Zanlının daha önce 9 kez adli işlem gördüğü ve hakkında birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Katil olan çocuğun ağabeyinin de cinayetten hüküm giydiği belirtildi.