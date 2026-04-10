Kucağındaki bebeği emzirecekken kendisinin olmadığını fark etti: 'Bebek bebeğe benzer' diyenlere soruşturma izni çıkmadı

Diyarbakır’da bir özel hastanede yaşanan ve film senaryolarını aratmayan bebek karışıklığı skandalı, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesiyle yeni bir boyut kazandı. Doğum sonrası kendilerine teslim edilen bebeğin farklı olduğunu anlayan ancak "yeni doğan bebekler birbirine benzer" denilerek evlerine gönderilen ailenin hukuk mücadelesi, Bakanlığın "hata var ama kasıt yok" değerlendirmesine takıldı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ EMZİRECEKKEN KENDİSİNİN OLMADIĞINI FARK ETTİ

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, Şehriban Özkaya, 28 Ağustos 2025 tarihinde Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Bağlar Hastanesi'nde doğum yaptı. Görevli iki hemşire, hazırladıkları bir bebeği Mahsun ve Şehriban Özkaya çiftine teslim ederek çıkış sürecini başlattı.

Bebekle aralarında bir benzerlik kuramayan aile, karışıklık olabileceği yönündeki şüphelerini hemen orada dile getirse de hastane çalışanları, “Bebek sizin, yeni doğan bebekler zaten hepsi birbirlerine benzer. Rahat olun” yanıtını vererek aileyi evlerine gönderdi.

İkametlerine ulaşan ve burada bebeğin kıyafetlerini değiştirip onu emzirmek isteyen anne, kucağındaki bebeğin bileğinde bulunan künyede başka bir ismin yazılı olduğunu gördü. Durumun vehametini anlayan çift, hiç zaman kaybetmeden hastaneye geri döndü. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin künyeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Şehriban Özkaya’ya ait bebeğin halen hastanede olduğu saptandı ve gerçek bebek aileye teslim edildi.

'BEBEK BEBEĞE BENZER' DİYENLERE SORUŞTURMA İZNİ ÇIKMADI

Yaşanan skandalın ardından baba Mahsun Özkaya, avukatı aracılığıyla sorumlular hakkında hem Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu hem de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne mağdur olarak ifade veren Özkaya, hastane yetkililerinin kendisine, “Çıkış işlemlerini yapan personelin ailevi sorunları olduğunu, bu nedenle dikkatsiz davrandığını belirterek özür dilediler” dediğini aktardı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydaki kusurları nedeniyle Songül Sert ve Semanur İzgi isimli personel hakkında adli sürecin başlatılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, idari inceleme ve bilirkişi raporlarına dayanarak hem hemşirelerin hem de hastane yönetiminin kusurlu olmadığına kanaat getirdi.

Kurulun kararında, iş yoğunluğu nedeniyle olayda bir kasıt bulunmadığı, hatanın birkaç saat içinde düzeltildiği vurgulandı. Skandal kararın ardından mağdur ailenin hukuki yollarla itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.