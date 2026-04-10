Son dakika | Bayrampaşa, Gaziomanpaşa ve Büyükçekmece iddianameleri 2 haftaya hazır! Başsavcı açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın toplantısında adliye muhabirleri ile bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başsavcı Fatih Dönmez, “İBB iştirakleriyle ilgili incelemeler devam ediyor; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarımız tamamlanmak üzere 2 hafta içinde iddianameleri hazır olacak.” ifadelerini kullandı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ AKP YÖNETİMİNE GİRMİŞTİ

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik başlatılan peşi sıra operasyonlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bayrampaşa Belediyes'ne 13 Eylül 2025'te operasyon yapılmıştı. Bu operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 Eylül 2025'te Hasan Mutlu dahil 20 kişi tutuklanmıştı. Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde CHP kazanmıştı ancak AKP'nin itirazı üzerine seçimin iptal edildi. Bayrampaşa'da yeniden seçim yapıldı. Geçersiz oylar nedeniyle iki aday da 20 oyu bulamamıştı, 4'üncü turda AKP'li İbrahim Akın yeni başkan vekili oldu.

Bayrampaşa'da yeni Başkan Vekili seçildi

GAZİOSMANPAŞA'DA DA BELEDİYE AKP'YE GEÇMİŞTİ

İBB operasyonlarının 5. dalgasında 31 Mayıs 2025 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, rüşvet, mal varlığı değerlerini aklamak ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla 31 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve 3 Haziran 2025'te tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Tutuklama kararının ardından yapılan meclis seçiminde, 11 Haziran 2025 tarihinde AKP adayı Eray Karadeniz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Bu seçimle birlikte belediye yönetimi CHP'den AKP'ye geçti.

BÜYÜKÇEKMECE OPERASYONU: CHP'Lİ BAŞKANVEKİLİNİ DE TUTUKLADILAR

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alındı. Akgün, 5 Haziran’da tutuklandı. Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran’da Ahmet Şahin seçildi. Şahin de İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanan Ali Nuhoğlu'nun verdiği ifade sonrasında tutuklandı. Akgün'ün yerine şu anda belediye başkanvekilliği koltuğunda CHP'li Hakan Çebi oturuyor.