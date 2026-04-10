Son dakika | Ünlülere yeni operasyon geliyor! İstanbul Başsavcısı açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez gazetecilerle bir araya geldi. Dönmez, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da artıracaklar" dedi.

Barış Boyun çetesi ile ilgili de konuşan Dönmez, "Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı" diye konuştu.

ÜNLÜLERE YENİ OPERASYON SİNYALİ

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu hakkında da bilgi veren Dönmez, "Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.

Birçok ülke ile irtibat kurulduğunu ve uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dönmez, "Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu. Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz" dedi.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE DAVASINDA TUTUKLU KALMADI

Dönmez, futbolda bahis ve şike soruşturmasında 56 şüpheliye kamu davası açıldığını ve soruşturmada tutuklu kalmadığını ifade etti.