Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasının ardından soruşturmaya İzmir Bornova Belediyesi de dahil edildi. İddialara göre Yalım ile ilişkisi olan Aslıhan A. isimli bir kadın Bornova Belediyesi'nde rica üzerine işe sokuldu ancak işe sokulmasının ardından işe gitmedi.

Detayların ortaya çıkmasının ardından 9 Nisan sabahında Bornova Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve belediye başkanı ile beraber 3 belediye görevlisi “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiası ile gözaltına alındı.

Eşki, dün akşam saatlerinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme kararı ile serbest bırakılmıştı.

Tutuklanması talep edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serbest bırakılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyede işe sokulan Aslıhan ve belediyede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İlyas Aydınalp'in mahkemedeki savunmaları ortaya çıktı.

ÖMER EŞKİ'NİN MAHKEMEDEKİ İFADESİ

Serbest bırakılan belediye başkanı Ömer Eşki, belediye başkanı olmadan önce belediyede memur olarak çalıştığını, eşinin de işçi olarak çalıştığını söyledi. Seçimden 15 gün kadar önce eşinin kendi isteği ile işinden ayrıldığını söyleyen Eşki, Aslıhan A.'nın Özkan Yalım'ın ricası üzerine işe alındığını söyledi. Başkan olmasının ardından belediye çalışanlarının işe gelip gelmediğini takip etmek için kart sistemini getirdiğini söyleyen Eşki, "Bornova Belediyesi nikah salonunda 500den fazla personelimin katıldığı toplantı yaptım, daha çok saha personelleri katılım sağlamıştı, çünkü saha personellerini kart ile takip edemiyorduk, saha personelleri sahasını terk edebiliyordu, buna ilişkin bir toplantı yapmıştık ve diğer şüpheli Aslıhan'ın bu toplantıya gelmediği fark edilmiş, 2000'den fazla personelin çalıştığı dikkate alındığında bir kişinin işe gelmeyişi tarafimızca uygun bulunan bir durum değildir" dedi.

ASLIHAN A. HİÇ İŞE GİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Özkan Yalım'ın ricası ile Bornova Belediyesi'nde işe sokulan Aslıhan A. verdiği ifadede belediyede Basın ve Halkla İlişkiler bölümünde işe sokulduğunu ancak işe hiç gitmediğini söyledi. İşe girdiği birimden kendisine gelen telefonları hiç açmadığını söyleyen Aslıhan A. Özkan Yalım'ın da bu hareketini desteklediğini söyledi.

Aslıhan A. işte çalışmak istediğini ancak psikolojisinin bozuk olduğunu, Özkan Yalım'ın kendisi ile dini nikah kıydığını ancak aldatma olaylarının ardından psikolojisinin daha da bozulduğunu söyledi.

MÜDÜR VEKİLİ OLUŞAN ZARARI KREDİ ÇEKİP ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Belediyede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili ise verdiği ifadede kalp krizi nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından Aslıhan A.'nın işe gelip gelmediğini takip edemediğini ve kendisini daha önce hiç tanımadığını söyledi. Müdür Vekili, Aslıhan A.'ya verilen maaşı hesaplatıp 521 bin lira kredi çekerek belediyenin banka hesabına yatırdığını söyledi:

"Olayla ilgili vermiş olduğum ifadem doğru ve geçerlidir. Aynen tekrar ederim. Nisan ayı 2024 yılından bu yana Bornova Belediyesinde basın yayın ve halkla ilişkiler müdür vekili olarak görev yapmaktayım, ben 657 sayılı kanuna tabi memurum. Ben kalp krizi geçirip evde istirahatte olduğum süreçte Aslıhan Aksoy işe alınmış ve benim çalıştığım Müdürlükte görevlendirilmiştir, personellerim Çağrı merkezinde bu kişinin işe başladığını söylediler, normalde Aslıhan'ın izin hakkı yoktu ancak taşınmak için izin istemiş ve zor durumda olduğunu belirttikleri için izin verilebileceğini personellerime ilettim, sonrasında da saha görevlilerinde çalışsın diye talimat verdim, normalde personellerimizin kartlı sistemle işe giriş çıkışları kontrol edilir, kartlı sisteme dahil olanların işe giriş ve çıkışları benim ekranıma düşer fakat saha görevlileri bu kartlı sistemin dışındadır, o yüzden kontrolde hatam olmuş olabilir.

Ben kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldım, daha sonra eve götürüldüm, bu sebeple ben raporum var zannediyordum ancak raporumun imzalanmadığını görünce 25 günlük yıllık izin hakkımı kullandım, 3 eylül 2025 tarihinde kalp krizi geçirdim, ekim ayının başında da faal olarak göreve tekrar başladım.

Ben kesinlikle daha öncesinden kendisini tanımam, 5 ay 10 gün kadar şüpheli Aslıhan'a çalışmasından dolayı ve ben denetim yükümlülüğümü yerine getirmediğim inancıyla belediyeye ödenen maaşları hesaplattım ve kredi çekmek suretiyle 521.309,19 TL Bornova Belediyesi hesabına yatırdım."

Bornova Belediyesi'nde Özkan Yalım soruşturması

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden gelen iddialar üzere Ömer Eşki açıklama yapmıştı.

Eşki, yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddetmişti. Belediyede kısa süre çalışan bir personel üzerinden kendisi ve kurumunun hedef alındığını savunan Eşki şunları ifade etmişti:

“Uşak Belediyesi’ne Başkan Özkan Yalım’ı da kapsayan bir operasyon düzenlenmesinin ardından bazı televizyon yorumcuları ile bazı siyasiler, belediyemizi ve şahsımı hedef alan bir kampanya başlattılar. Bu karalama kampanyasına karşı gerçekleri paylaşma ihtiyacı duyduk. Gözaltına alınan 13 kişi arasında Bornova Belediyesi’nin işten çıkartılan bir personeli olduğu doğrudur. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan bu kişi, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın referansı ile belediyemize başvurmuştur. Belediyemiz bünyesinde 22 Eylül 2025 tarihinde personel şirketimizde işe başlayan bu kişi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Saha Personeli olarak görevlendirilmiştir. Bu süreç de müdür arkadaşımızın geçirdiği kalp krizinin ardından iyileşme sürecinde az yoğunluklu çalıştığı bir döneme denk gelmiştir. Müdürümüz sağlığına tamamen kavuşup aramıza döndüğünde bu kişinin işe gidiş- gelişlerinde disiplinsiz davranışlarını tespit etmiş, basına da yansımış olan yazışmalardan da görülebileceği şekilde, sırasıyla sözlü uyarıdan başlayarak tutanak düzenlemeye kadar gerekli tedbirleri almaya çalışmıştır. Bu kişi, belediyemiz bünyesinde toplam 5 ay 8 gün kalmıştır. Mart başı itibariyle düzenlenen tutanakla iş akdinin sonlandırılması süreci başlamıştır. Gerçekler en yalın haliyle bunlardır. Diğer yandan hiçbir dayanak olmadan ortaya atılan, benim referansımla bir kişinin Uşak Belediyesi’nde işe başladığı iddiası ise kocaman bir yalandır. Uşak Belediyesi’nde benim referansımla işe başlamış bir tek kişi dahi yoktur.”

Eşki, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

“LEKELEMEYE ÇALIŞMALARINI KABUL ETMİYORUM”



"Devletin gücü ve kaynaklarıyla tespit edilmesi çok kolay olan bir yalanı, gerçekmiş gibi basın ve sosyal medya aracılığıyla yayan tüm kişilerle hukuk mücadelesi başlatacağımın altını çizmek isterim. Çalışma saatleri ve iş disiplini ile ilgili hassasiyetimi tüm mesai arkadaşlarım ve Bornova halkı bilir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bornova Belediyesi binalarında personelin çalışmasını daha da düzenli hale getirmek amacıyla tedbirler aldık. Belediye hizmet binalarının girişlerine kartlı ve turnikeli kapılar koyduk. Öyle ki görev sürem içinde işe giriş çıkış saatlerinde disiplinsizlik, iş ahlakına uygun olmayan hareketler gibi nedenlerle bahsi geçen kişi ile birlikte 11’i benim dönemimde işbaşı yapmış toplam 34 kişinin belediyemiz ile ilişiğini kestik. Bornova Belediyesi yaklaşık iki yıldır sosyal demokrat anlayışın yüz akı belediyelerden biri olmuştur. Kent Lokantaları, Kent Marketler, parklar, yol çalışmaları, Gençlik Merkezi ve Kent Bostanları gibi onlarca yatırım ve hizmeti Bornova’ya kazandıran bir yönetim anlayışını, münferit bir olaydan yola çıkarak lekelemeye çalışmalarını kabul etmiyorum, etmeyeceğim."

“BORNOVA BELEDİYESİNE İADE EDİLECEK”