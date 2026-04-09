Son Dakika | Tutuklanması talep edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eşki ile beraberindeki 3 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son Dakika | Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDI

Tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişi, hakimlik sorgularının ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN SEVK NOTU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eşki dahil 4 kişinin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini bilgi notuyla duyurdu.

Savcılık notunda şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahıslar ‘Nitelikli Dolandırıcılık( TCK 158 1-e)’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik( TCK 204)’ suçlarından (4) şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir."

SORUŞTURMANIN DETAYI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile beraberindeki 3 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, A.A. isimli kişinin, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu, ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda, Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.'nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılık, gözaltına alınanlar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı iddia edilen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 1 Nisan'da soruşturma başlatmıştı.

Ömer Eşki ile konuyla bağlantısı bulunan diğer 3 isim de bu kapsamda gözaltına alındı.