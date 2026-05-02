Parkta uyuyan yaşlı adamı tekmelediler: Görüntüleri internette paylaştılar

İzmir’in Buca ilçesinde parkta uyuyan bir kişiye tekme attıkları anları sosyal medyada paylaştıkları belirlenen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen olay, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde “Buca’da iki kişi, parkta uyuyan adamın suratına tekme attı” başlıklı paylaşımlarla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntülerin yayılması üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayın faili olduğu belirlenen 18 yaşından küçük F.E. ve Ç.Y. yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

