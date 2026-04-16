Üç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydı

Bir dönem Açlık Oyunları filminde rol alan Ethan Jamieson, üç kişiye silahlı saldırı düzenlediği suçlamasıyla tutukladı.

Açlık Oyunları filmindeki rolüyle tanınan eski çocuk oyuncu Ethan Jamieson, üç kişiye silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh kentinde meydana geldi. İddiaya göre Jamieson (27), bisikletle seyir halindeyken yanından geçen bir otomobile yaklaşarak içeride bulunan üç kişiye tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan üç erkek, saldırı sırasında büyük panik yaşarken, olayı polise bildirdi.

TEK EL ATEŞ ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Raleigh polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin kimliğinin Ethan Jamieson olarak belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Şüphelinin, araca doğru tek el ateş ettiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Saldırıya uğrayan kişiler E.F., J.M. ve K.W. olarak açıklandı.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"

KEFALET REDDEDİLDİ TUTUKLU YARGILANACAK

8 Nisan’da gözaltına alınan oyuncunun, 9 Nisan’da kefalet talebi reddedildi. Ünlü oyuncunun bir sonraki duruşmasının 30 Nisan’da yapılacağı ve bu süreçte tutuklu kalacağı bildirildi.

2012 yılında Açlık oyunları filminde rol alan Jamieson'un oyunculuk kariyeri 2013 yılında sona ermişti.

Daha önce One Tree Hill ve Justified gibi yapımlarda da küçük roller alan Jamieson, genç yaşta şöhret kazanmasına rağmen oyunculuğu sürdürmek istemediğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Magazin
Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"
Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"
18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Ünlü oyuncu soyadını bırakmadı
18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Ünlü oyuncu soyadını bırakmadı