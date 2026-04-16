Üç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydı

Açlık Oyunları filmindeki rolüyle tanınan eski çocuk oyuncu Ethan Jamieson, üç kişiye silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh kentinde meydana geldi. İddiaya göre Jamieson (27), bisikletle seyir halindeyken yanından geçen bir otomobile yaklaşarak içeride bulunan üç kişiye tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan üç erkek, saldırı sırasında büyük panik yaşarken, olayı polise bildirdi.

TEK EL ATEŞ ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Raleigh polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin kimliğinin Ethan Jamieson olarak belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Şüphelinin, araca doğru tek el ateş ettiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Saldırıya uğrayan kişiler E.F., J.M. ve K.W. olarak açıklandı.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi! "Bir devir kapandı"

KEFALET REDDEDİLDİ TUTUKLU YARGILANACAK

8 Nisan’da gözaltına alınan oyuncunun, 9 Nisan’da kefalet talebi reddedildi. Ünlü oyuncunun bir sonraki duruşmasının 30 Nisan’da yapılacağı ve bu süreçte tutuklu kalacağı bildirildi.

2012 yılında Açlık oyunları filminde rol alan Jamieson'un oyunculuk kariyeri 2013 yılında sona ermişti.

Daha önce One Tree Hill ve Justified gibi yapımlarda da küçük roller alan Jamieson, genç yaşta şöhret kazanmasına rağmen oyunculuğu sürdürmek istemediğini açıklamıştı.