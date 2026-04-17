Dönemin İçişleri Bakanı'ydı: Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Soylu, "Herkes sorgulandı, ancak bir şey çıkmadı" dedi.

Aralarında Vali Oğlunun da Bulunduğu Kritik Gözaltılar

Gülistan Doku’nun kayboluşunun 6’ncı yılında soruşturma dosyası yeniden açıldı ve geçtiğimiz günlerde gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında, dosyanın baş şüphelisi olarak bilinen eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay da yer aldı.

"BARAJI ÜÇ DEFA KAPATTIK"

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük’e konuşan Süleyman Soylu, görev süresi boyunca yürütülen arama çalışmalarına ilişkin konuştu. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı."

ZEİNAL ABAKAROV YURT DIŞINDAN GETİRİLMİŞTİ

Süleyman Soylu, şüpheli Zeinal Abakarov’un o dönemki durumuyla ilgili olarak, "Hatta Zeinal Abakarov yurt dışına kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak o günkü incelemelerde bir bulguya ulaşılamadı" dedi.