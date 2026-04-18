Yeraltı dizisi için karar verildi: Yayından kaldırılacak mı?

Okul saldırılarının ardından dizilerdeki şiddet sahneleri tartışma konusu olurken, “Yeraltı” dizisinin yayından kaldırılacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaların ardından dizinin akıbeti belli oldu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon dizilerindeki şiddet sahneleri tartışma konusu oldu. Bu süreçte Yeraltı dizisinin yayından kaldırılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerde, şiddet içerikli sahneler nedeniyle Yeraltı dizisinin ekran macerasına son verileceği öne sürüldü. Daha önce benzer bir iddia Eşref Rüya dizisi için de ortaya atılmış ancak gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

yeralti.webp

Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

ŞİDDET SAHNELERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gündemdeki iddiaların aksine, Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Yapımın planlandığı şekilde ekran yolculuğuna devam edeceği belirtildi.

Öte yandan dizide yer alan silah ve şiddet içerikli sahnelerle ilgili yeni bir yaklaşım benimseneceği ifade edildi. Bundan sonraki bölümlerde bu tür sahnelerin daha hassas bir şekilde ele alınacağı kaydedildi.

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Magazin
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"