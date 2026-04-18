Yeraltı dizisi için karar verildi: Yayından kaldırılacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon dizilerindeki şiddet sahneleri tartışma konusu oldu. Bu süreçte Yeraltı dizisinin yayından kaldırılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerde, şiddet içerikli sahneler nedeniyle Yeraltı dizisinin ekran macerasına son verileceği öne sürüldü. Daha önce benzer bir iddia Eşref Rüya dizisi için de ortaya atılmış ancak gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

ŞİDDET SAHNELERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gündemdeki iddiaların aksine, Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Yapımın planlandığı şekilde ekran yolculuğuna devam edeceği belirtildi.

Öte yandan dizide yer alan silah ve şiddet içerikli sahnelerle ilgili yeni bir yaklaşım benimseneceği ifade edildi. Bundan sonraki bölümlerde bu tür sahnelerin daha hassas bir şekilde ele alınacağı kaydedildi.