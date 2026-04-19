Dünyaca ünlü yıldızdan acı haber

Fransız sinemasının usta ismi Nathalie Baye, 17 Nisan Cuma günü Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Ailesi, ölüm nedeninin Lewy cisimcikli demans olduğunu duyurdu.

FRANSIZ SİNEMASININ EN ÇOK ÖDÜL ALAN İSİMLERİNDEN

14 yaşında dansı bırakıp oyunculuğa yönelen Baye, beyazperdeye 1973 yapımı François Truffaut filmi "La nuit américaine" ile adım attı.

Kariyeri boyunca 10 kez César Ödülü'ne aday gösterilip 4'ünü kazanan oyuncu, Fransız sinemasının en çok ödül alan isimlerinden biri olarak tarihe geçti.

1999 Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Baye, Steven Spielberg’in yönettiği “Catch Me If You Can” filmi başta olmak üzere pek çok uluslararası yapımda da rol almıştı.