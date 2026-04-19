Dünyaca ünlü yıldızdan acı haber

Dört César ödüllü ünlü Fransız oyuncu Nathalie Baye, Paris'teki evinde Lewy cisimcikli demans nedeniyle yaşamını yitirdi. Kariyerine dansla başlayıp uluslararası projelere uzanan usta oyuncu, sinema dünyasının en prestijli ödüllerine sahipti.

Fransız sinemasının usta ismi Nathalie Baye, 17 Nisan Cuma günü Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Ailesi, ölüm nedeninin Lewy cisimcikli demans olduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendiÜnlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi

FRANSIZ SİNEMASININ EN ÇOK ÖDÜL ALAN İSİMLERİNDEN

14 yaşında dansı bırakıp oyunculuğa yönelen Baye, beyazperdeye 1973 yapımı François Truffaut filmi "La nuit américaine" ile adım attı.

Kariyeri boyunca 10 kez César Ödülü'ne aday gösterilip 4'ünü kazanan oyuncu, Fransız sinemasının en çok ödül alan isimlerinden biri olarak tarihe geçti.

Türk tiyatrosunun usta ismine veda! O koltuk hep boş kalacakTürk tiyatrosunun usta ismine veda! O koltuk hep boş kalacak

1999 Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Baye, Steven Spielberg’in yönettiği “Catch Me If You Can” filmi başta olmak üzere pek çok uluslararası yapımda da rol almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Türk tiyatrosunun usta ismine veda! O koltuk hep boş kalacak
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
