Ünlü çift için gece kulübünde sıkıyönetim! Konuklara 'telefonlarınızı kaldırın' talimatı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği randevu, gittikleri kulüpte adeta sıkıyönetim ilan edilmesine neden oldu.

Geçmişte yaşanan sızıntıların tekrarlanmasını istemeyen mekan yönetimi, ünlü çift gelmeden önce müşterilere kısıtlamalar getirdi.

2023 yılında Taylor Swift, o dönemki sevgilisi Matty Healy ile özel bir gece kulübünde görüntülenmişti. Kulübün katı fotoğraf yasağı kuralına rağmen fotoğrafların internete sızması üzerine, kuralı ihlal eden üç kişinin üyeliği iptal edilmişti.

Kulüp yönetimi, Swift’in geçtiğimiz günlerde nişanlısı Travis Kelce ile gerçekleştirdiği ziyaret öncesi benzer bir skandal yaşanmaması için işi sıkı tuttu.

TELEFON YASAĞI

Edinilen bilgilere göre, ünlü çift mekana varmadan hemen önce, kulüpteki konuklara hiçbir açıklama yapılmadan telefonlarını ceplerine koymaları talimatı verildi.

Önlemlerin ardından Swift, Kelce ve arkadaş grubu mekana ulaştığında telefon yasağının nedeni anlaşıldı. Ünlü çiftin, gelirken iki siyah şemsiyenin arkasına saklanması dikkat çekti.

İlk olarak terasa çıkan ünlü çiftin keyfi, terastaki bir tentenin su sızdırması nedeniyle kaçtı.

Açık havada kalmak istemeyen ünlü çift, sahil kenarındaki mekanın daha korunaklı ve şık olan caz kulübü bölümüne geçti.