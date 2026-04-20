38 yaşındaki fenomen yarış sırasında gölde ölü bulundu

38 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Mara Flavia Araujo, katıldığı yarışın yüzme etabı sırasında hayatını kaybetti. Araujo'nun cansız bedeni gölden çıkarıldı.

Teksas’ta düzenlenen Ironman isimli triatlon yarışına katılan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Mara Flavia Araujo hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Mara Flavia Araujo, Woodlands Gölü'nde gerçekleştirilen yarışın yüzme etabında gözden kayboldu. Sabah 09:30 sularında dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan 38 yaşındaki fenomenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haber, kız kardeşi Melissa Araujo tarafından doğrulandı.

SON PAYLAŞIMI: "BİR BAŞKA İŞ GÜNÜ"

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Araujo ölümünden bir gün önce, havuz kenarında antrenman yapmaya hazırlanırken çekilen karesini paylaşmış ve "Bir başka iş günü" notunu düşmüştü.

Eskiden radyo sunuculuğu yapan ve son dönemde yarı zamanlı DJ’liğe yönelen Araujo, triatlon hayatına yaklaşık 8 yıl önce başlamıştı. Takipçilerine bu dönüşümü, "Tanrı ve spor sayesinde yeniden doğmanın bir yolunu buldum" sözleriyle anlatmıştı.

"ÇOK GÜÇSÜZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK"

Ölüm nedeni henüz resmiyet kazanmasa da yakın arkadaşı Luis Taveira, Mara’nın yarış öncesinde ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne sürdü.

Taveira, "Yolculuktan önce hastaydı, iyi değildi. Eşimle birlikte ona bu yarış için çok güçsüz olduğunu söylemiştik ancak o iyi olduğunda ısrar etti. Hala olanlara inanamıyorum" dedi.

Taveira ayrıca bir takipçinin sorusu üzerine, Mara’nın ağır bir grip geçirdiğini ancak buna rağmen sert antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

ORGANİZATÖRLERDEN TAZİYE MESAJI

Teksas Triatlonu organizatörleri ise yaptıkları açıklamada üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugünkü triatlonun yüzme bölümünde bir katılımcının hayatını kaybettiğini üzülerek teyit ediyoruz. Sporcunun ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyor, bu zor süreçte onlara desteğimizi sunuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

