Diziden apar topar çıkarıldı sahneleri bile silindi! İşte Fırat Tanış olayının perde arkası

Ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın Show TV'de yayınlanan Delikanlı dizisine dahil olacağı açıklanmıştı. Ancak kısa süre sonra yapılan yeni açıklamayla oyuncunun projeden ayrıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış ile proje özelindeki görüşmelerimizi, mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz."

ASIL NEDEN ORTAYA ÇIKTI

Dizinin 3. bölümünde Miran karakteriyle izleyici karşısına çıkması beklenen Fırat Tanış’ın ayrılığına ilişkin asıl neden ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi kadına şiddet suçlamalarıyla gündeme gelmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çeken ünlü oyuncunun diziden çıkarılmasına karar verdi.

Bu karar doğrultusunda Tanış’ın projeyle yolları ayrıldı.

SAHNELERİ DE BÖLÜMDEN ÇIKARILDI

Dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile sevgili olduğu da iddia edilen Fırat Tanış’ın, yaşanan gelişmeler sonrası çekilen sahneleri de bölümden silindi.

İKLİM TAMKAN'DAN ŞİDDET İDDİASI

Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023’te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış’ın kendisine şiddet uyguladığını, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu.

Tamkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fırat Tanış’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır."

GONCA VUSLATERİ: İLAHİ ADALET DUYGUMU TARİF EDEMEM

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise o dönem konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: