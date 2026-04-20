İhanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı’nın bir süredir boşanacağı konuşuluyordu.

İddiaların ardından Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.

2022 yılında Selahattin Paşalı ile nikah masasına oturan Lara Paşalı'nın boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Gel Konuşalım programında yer alan iddiaya göre Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı’nın Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile olan mesajlarını yakaladı.

Bir diğer iddiada ise, Lara Paşalı’nın bu yazışmaları kendi doğum gününde yakaladığı öne sürüldü.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

16 Nisan 2022'de nikah masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın, Leyla Pera adında bir kızları bulunuyor.