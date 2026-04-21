Megakent İstanbul nisan ayında yer yer etkili olan yağışlarla serinlese de kentin su kaynaklarındaki tablo endişe verici bir boyuta ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri rezervlerdeki artışın beklenen hızın çok gerisinde kaldığını ve kuraklık tehdidinin kapıda olduğunu tescil etti.

Yılbaşından bu yana metrekareye düşen 390 kilogramlık yağış miktarı bile kentin devasa su havzalarını doldurmaya yetmiyor.

BARAJLARDAKİ KRİTİK DURAĞANLIK İSTATİSTİKLERE YANSIDI

İSKİ tarafından paylaşılan son kayıtlar İstanbul’un su rezervlerindeki durağanlığı ve gerilemeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yüzde 70,36 seviyesinde sabitlenen doluluk oranları 18 Nisan günü ancak yüzde 70,39 seviyesine yükselebildi. 19 Nisan tarihinde yüzde 70,93 olarak güncellenen oranlar 20 Nisan ölçümleriyle birlikte yeniden yüzde 70,36 seviyesine geriledi.

21 Nisan Salı günü yapılan son ölçümlerde ise oran küçük bir artışla yüzde 70,39 oldu. 8 Nisan tarihinde yüzde 69,51 olan doluluk oranının aradan geçen 14 güne ve yağışlara rağmen sadece yüzde 70,39'a çıkması tehlikenin boyutunu özetliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (21 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,89

Darlık Barajı: %86,8

Elmalı Barajı: %91,54

Terkos Barajı: %57,16

Alibey Barajı: %67,47

Büyükçekmece Barajı: %56,65

Sazlıdere Barajı: %45,36

Istrancalar Barajı: %40,12

Kazandere Barajı: %61,01

Pabuçdere Barajı: %61,06

MEGAKENT SON ON YILIN EN ZORLU SINAVINI VERİYOR

İstanbul'un su karnesi geçmiş yıllardaki verilerle kıyaslandığında durumun ciddiyeti daha net anlaşılıyor. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar yüzde 90 seviyelerinde seyreden baraj dolulukları bugün yüzde 70 sınırını aşmakta büyük güçlük çekiyor. Kar yağışlarının azalması ve barajları besleyen akarsu debilerinin düşmesi kentin su verimliliğini doğrudan olumsuz etkiliyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY İSTANBUL'UN CAN SİMİDİ OLDU

Günlük su tüketiminin 3 milyon metreküpü aştığı İstanbul'da mevcut barajlar artık tek başına ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. Şehrin ağır bir susuzluk kriziyle karşılaşmasını engelleyen en temel unsur Melen ve Yeşilçay hatlarından yapılan dış kaynak transferleri oldu. Bu hatlar üzerinden sağlanan 267 milyon metreküplük su desteği megakentin şu anki su arzını ayakta tutuyor.

"KAPASİTE TAM DOLU OLSA BİLE TALEP KARŞILANAMIYOR"

Prof. Dr. Meriç Albay tarafından yapılan değerlendirmeler kentin su geleceğine dair çarpıcı gerçekleri bir kez daha hatırlatıyor. İstanbul’un yıllık su ihtiyacının yaklaşık 1,5 milyar metreküp olduğunu belirten Albay mevcut baraj kapasitesinin tam dolu olsa dahi bu talebi karşılamakta zorlandığına dikkat çekiyor.

Hızlı kentleşmenin su havzalarını daraltması ve iklim değişikliği etkileriyle birlikte İstanbul'u oldukça zorlu bir yaz dönemi bekliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir göstergedir. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koyar. İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılırken bu veri esas alınır.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Doluluk oranı, barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç yüzdeye çevrilerek ifade edilir.

Örneğin toplam kapasitesi 500 milyon metreküp olan bir barajda 250 milyon metreküp su bulunuyorsa doluluk oranı yüzde 50 olarak hesaplanır. Bu veriler düzenli ölçümlerle güncellenir ve kamuoyuyla paylaşılır. (AA)