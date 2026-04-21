İSKİ duyurdu: 3 ilçede peş peşe arıza

İstanbul'da bugün Sancaktepe, Silivri ve Tuzla olmak üzere 3 ilçede şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti, 250 mm'lik hat arızasıyla Tuzla'nın Fatih ve Tepeören mahallelerinde yaklaşık 7,5 saat sürecek. Sancaktepe'de Abdurrahmangazi, Silivri'de ise Akören mahallesi etkilenecek.