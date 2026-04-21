Böcek ailesini zehirli otelde hapseden görevliden pişkin savunma! "Numaram camda asılıydı"

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Servet Böcek, 27 yaşındaki Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal'ın ölümüyle ilgili davada 5'i tutuklu 6 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"NUMARAM CAMDA ASILIYDI"

Duruşmada en dikkat çeken ve tepki toplayan anlardan biri, ailenin otelden çıkışını engelleyen kilitli kapıyla ilgili yapılan savunma oldu.

Servet Böcek'in otelden çıkışını engelleyen ve kapıyı kilitleyen otel görevlisi savunmasında; ailenin can havliyle dışarı çıkmaya çalıştığı o dakikalarda kapının neden kilitli olduğuna dair, “Telefon numaram camda asılıydı” diyerek kendisini savundu.

ACILI DEDENİN İSYANI: 3 KURUŞ İÇİN DEĞDİ Mİ?

Duruşma öncesinde konuşan Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, yaşananların ihmal değil "göz göre göre ölüm" olduğunu savundu:

"İki kuşağımı yok ettiler. Benim torunlarım büyüyecekti, yuva kuracaktı. Benden 4 can aldılar. Gözlerinin içine bakıp soracağım; 3 kuruş fazla para kazanmak için değdi mi? O oteli bir hafta kapalı tutsalar bu canlar gitmeyecekti. Kapıyı kilitleyip gitmişler. 7,5 dakika, yani her saniyesi önemliyken içeride ölüm kalım savaşı veriliyor. Nasıl bir mantık bu?"

22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ VE TAKİPSİZLİK KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Rustemsha Batyrov hakkında ise taksirle ölüme neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Öte yandan, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında bazı suçlardan ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

DİKKAT ÇEKEN "SABIKA" AYRINTISI

İddianamede yer alan İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü raporunda, ilaçlama işlemini yapan Doğan Cağferoğlu'nun bıraktığı formdaki numaranın sanık Serkan Kışı'ya ait olduğu belirtildi. Rapordaki en çarpıcı detay ise, söz konusu ilaçlama firmasının daha önce başka bir adreste yaptığı uygulama sonrası bir çocuğun daha zehirlendiği ve o olayda da uygulamayı bizzat Serkan Kışı'nın yaptığı bilgisi oldu.

"ALÜMİNYUM FOSFİT" VE ASLİ KUSURLAR

Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında şu teknik tespitlere yer verildi:

Yanlış kimyasal: Ölümün, otelde kullanılan ve son derece tehlikeli bir madde olan Alüminyum Fosfit isimli ilaca bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Yetkisiz personel: İlaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu'nun sertifikasız ve izinsiz uygulama yaptığı için asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Otel sahibi: Hakan Oğlak'ın, ehliyetsiz kişilerle çalışması, oteli tahliye etmemesi ve acil durum personeli bulundurmayarak can güvenliği yükümlülüğünü ağır şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

NELER YAŞANDI?

9 Kasım'da İstanbul'a gelen aile, 12 Kasım'da mide bulantısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle otele gönderilen aile, gece saatlerinde fenalaştı. 13 Kasım sabaha karşı ambulans çağrıldı ancak kilitli kapı krizi yaşandı. Çocuklar Kadir Muhammet ve Masal ile anne Çiğdem Böcek (14 Kasım) ve baba Servet Böcek (17 Kasım) hayatını kaybetti. Aynı otelde kalan diğer iki turist ile bir refakatçinin de aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.