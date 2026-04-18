Esenyurt'ta ilaçlama faciası! 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir aile, evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Ertesi günün sabah saatlerinde rahatsızlanan aile bireyleri, durumu 112'ye bildirdi. 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı.

İlaçlama yapılan oteldeki Arap turist öldü! Böcek ailesi faciasını hatırlatan şüpheli ölüm

İLAÇLAMAYI KENDİ İMKANLARIYLA YAPMIŞLAR

Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı.

Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan evdeki 7 kişi, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AFAD VE İTFAİYE OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.(DHA)