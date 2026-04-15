İlaçlama yapılan oteldeki Arap turist öldü! Böcek ailesi faciasını hatırlatan şüpheli ölüm

İstanbul Şişli, Türkiye'ye tatil amacıyla gelen bir turistin şüpheli ölümüne sahne oldu. 82 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Said Suvalâm, 6 Nisan günü Türkiye'ye giriş yaptıktan sadece iki gün sonra, 8 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı'ndaki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kusma şikayetiyle başvuran Suvalâm, buradaki tedavisinin ardından kaldığı otele geri döndü.

HASTANEDEN SONRA OTELDE FENALASTI

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre hastaneden ayrıldıktan sonra şikayetleri dinmeyen ve sağlık durumu ciddileşen yaşlı turist, konakladığı otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Suvalâm'ın ölümü üzerine emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde, Said Suvalâm ve eşi Hamedah Suvalâm'ın yaşamını yitirmeden hemen önce otelin yakınlarındaki bir restoranda yemek yedikleri tespit edildi.

TAVUK ETİ VE İLAÇLAMA ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eş Hamedah Suvalâm, olay günü kendisinin kırmızı et, eşinin ise tavuk eti yediğini belirtti. Suvalâm, eşinin bu yemekten bir gün sonra rahatsızlandığını ifade etti. Polis ekipleri, zehirlenme ihtimali üzerine hem söz konusu restoranda hem de turistin konakladığı otelde inceleme başlattı. Restorandaki etlerden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

Ekiplerin otelde yaptığı incelemeler ise soruşturmanın seyrini değiştirecek bir detayı ortaya çıkardı. İşletmenin, turistlerin konakladığı tarihlere yakın bir zamanda ilaçlama yaptırdığı belirlendi. Bu bulgu, akıllara Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişilik "Böcek ailesi" vakasını getirdi.

SORUMLULAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayda ihmali olduğu değerlendirilen hem restoran müdürü hem de otel müdürü polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakimliğe çıkarılan her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Said Suvalâm'ın kesin ölüm nedeni; yediği yemekten mi yoksa oteldeki ilaçlama faaliyetinden mi kaynaklandığı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kapsamlı raporun ardından netlik kazanacak.

