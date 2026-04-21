İZSU duyurdu: Arızalar İzmir'i susuz bıraktı
21 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
21 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 11 ilçesinde 15 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
Bayındır — Zeytinova Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 – 12:00 — Süre: ~3 saat
- Konum: Zeytinova Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı — Cengizhan Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 – 16:00 — Süre: ~6 saat
- Konum: Cengizhan Mah. (GDZ Elektriğin planlı bakım çalışması nedeniyle bölgeye su verilemiyor)
- Sebep: Elektrik arızası
Bayraklı — Manavkuyu Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:40 – 10:40 — Süre: ~1 saat
- Konum: Manavkuyu Mah. (275/6 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır)
- Sebep: Branşman arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama — Fatih Mah., Maltepe Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 – 10:00 — Süre: ~2 saat
- Konum: Fatih Mah., Maltepe Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova — Kemalpaşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 06:55 – 10:55 — Süre: ~4 saat
- Konum: Kemalpaşa Mah. (7416/1 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır)
- Sebep: Branşman arızası
Bornova — Kavaklidere Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 – 11:30 — Süre: ~3 saat
- Konum: Kavaklidere Mah. (Depoya su basan pompa hattındaki TEDAŞ kaynaklı arızadan dolayı bölge vanaları kapalıdır)
- Sebep: Elektrik arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça — Fevzi Çakmak Mah., Mustafa Kemal Atatürk Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:40 – 13:00 — Süre: ~3 saat
- Konum: Fevzi Çakmak Mah., Mustafa Kemal Atatürk Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar — Arap Hasan Mah.
- Tarih: 16.04.2026'dan itibaren 22 gün (pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 – 16:00 — Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan Mah.
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Kemalpaşa — Örnekköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:17 – 12:20 — Süre: ~3 saat
- Konum: Örnekköy Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes — Ata Mah., Görece Mah., Cumhuriyet Mah., Hürriyet Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:36 – 12:36 — Süre: ~3 saat
- Konum: Ata Mah., Görece Mah., Cumhuriyet Mah., Hürriyet Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
Menderes — Gümüldür Fevzi Çakmak Mah., İnönü Mah., Atatürk Mah., Cumhuriyet Mah., Orta Mahalle, Çukuraltı Mah., Özdere Cumhuriyet Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı – 22.04.2026 Çarşamba
- Saat: 18:00 – 04:00 — Süre: 10 saat
- Konum: Gümüldür Fevzi Çakmak Mah., İnönü Mah., Atatürk Mah., Cumhuriyet Mah., Orta Mahalle, Çukuraltı Mah., Özdere Cumhuriyet Mah.
- Sebep: İçme suyu şebeke sisteminde altyapı bakım-onarım çalışmaları (planlı)
21 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen — Kemal Atatürk Mah., Ulus Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:14 – 12:14 — Süre: ~3 saat
- Konum: Kemal Atatürk Mah., Ulus Mah.
- Sebep: Yangın hidrantı arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş — Anafartalar Mah., Atatürk Mah., İnönü Mah., Zafer Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:21 – 15:00 — Süre: ~7 saat
- Konum: Anafartalar Mah., Atatürk Mah., İnönü Mah., Zafer Mah. (Kuvvetli/Gölyeri Sk. mahallesinde meydana gelen ana boru arızası)
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire — Fatih Mah., TOKİ
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 07:00 – 12:00 — Süre: ~5 saat
- Konum: Fatih Mah., TOKİ
- Sebep: Ana boru arızası
Tire — Atatürk Mah., Hürriyet Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:59 – 11:17 — Süre: ~2 saat
- Konum: Atatürk Mah., Hürriyet Mah.
- Sebep: Ana boru arızası
21 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.