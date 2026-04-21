İZSU duyurdu: Arızalar İzmir'i susuz bıraktı

İzmir'de bugün 11 ilçede 15 ayrı noktada su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti, Menderes'in Gümüldür ve Özdere mahallelerinde gece 18.00'den sabah 04.00'e kadar sürecek olan 10 saatlik planlı bakım çalışması. Ödemiş'te 4 mahalle yaklaşık 7 saat susuz kalırken Bayraklı, Bornova ve Foça da arıza kaynaklı kesintilerden etkilenecek.