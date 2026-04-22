Silahla soymaya geldikleri kuyumcudan çalışanın çığlıklarıyla kaçtılar! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Başakşehir'de kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli ve silahlı 2 kişi, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kaçmak zorunda kaldı. Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri yakalandı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan kuyumcuda 16 Nisan saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli kuyumcuya girerek soygun yapmak istedi. Bu sırada para sayan çalışan, şüphelileri fark ederek çığlık attı.

basaksehirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-1272067-378613.jpg

KUYUMCUYA GİRDİKTEN SONRA KAÇTILAR

Sesleri duyan iş yeri sahibi odadan çıkarak şüphelilerin üzerine yürüdü. Paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcuya girdikten kısa süre sonra kaçtı.

O anlarda şüphelilerden birinin elindeki silahı kuyumcuya doğrulttuğu görüldü.

basaksehirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-1272068-378613.jpg

Şüphelilerin girişi, iş yeri sahibinin müdahalesi ve kaçış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

basaksehirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-1272070-378613.jpg

basaksehirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-1272069-378613.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

